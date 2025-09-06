Сергей Миронов предложил поднять МРОТ до 50 тыс. рублей

Он также предложил заморозить коммунальные тарифы, ограничить торговые наценки и ввести госрегулирование цен на продукты питания

Фото: Артем Дергунов

Лидер фракции «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов предложил повысить минимальный размер оплаты труда (МРОТ) до 50 тыс. рублей. Он отметил, что для достижения таких зарплат необходимо пересмотреть кредитно-денежную, бюджетную и налоговую политику страны, пишет РИА «Новости».

— Тогда появятся условия для высоких темпов экономического роста, а следовательно, и для повышения МРОТ до 50 тыс. рублей, как предлагает наша фракция, — сказал Миронов.

Он также подчеркнул, что экономика с высокими зарплатами должна сочетаться с политикой низких расходов для населения. В связи с этим он предложил заморозить коммунальные тарифы, ограничить торговые наценки и ввести госрегулирование цен на продукты питания. Кроме того, Миронов выступил за кредитную амнистию для граждан.

Ранее президент Владимир Путин поручил повысить МРОТ к 2030 году до 35 тыс. рублей в месяц. Увеличение МРОТ на 16,6% в 2025 году затронет 4,2 млн россиян. Минфин России также подтвердил, что в проекте федерального бюджета на 2025 год предусмотрено выполнение социальных обязательств.

Анастасия Фартыгина