«Рубин» объявил состав на матч с «Ахматом» в Кубке России
Встреча начнётся в 18:00 по московскому времени
«Рубин» определился с составом на матч с «Ахматом» в 6-м туре группового этапа Кубка России в «Пути РПЛ». Встреча пройдет в Казани в 18:00 по московскому времени.
В составе «Рубина» выйдет с первых минут Мирлинд Даку, а защитник Дмитрий Кабутов остался в запасе.
Состав «Рубина»: Нигматуллин — Арройо, Нижегородов, Тесленко, Грицаенко, Рожков — Иву, Йочич, Кузяев — Шабанхаджай, Даку.
Проигравшая в этом матче команда вылетит из дальнейшего розыгрыша турнира. Победитель выйдет в плей-офф Кубка России в «Пути регионов».
В прямом эфире матч из Казани покажет платный телеканал «Матч Премьер».
