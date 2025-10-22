Новости спорта

«Рубин» объявил состав на матч с «Ахматом» в Кубке России

17:01, 22.10.2025

Встреча начнётся в 18:00 по московскому времени

Фото: Динар Фатыхов

«Рубин» определился с составом на матч с «Ахматом» в 6-м туре группового этапа Кубка России в «Пути РПЛ». Встреча пройдет в Казани в 18:00 по московскому времени.

В составе «Рубина» выйдет с первых минут Мирлинд Даку, а защитник Дмитрий Кабутов остался в запасе.

Состав «Рубина»: Нигматуллин — Арройо, Нижегородов, Тесленко, Грицаенко, Рожков — Иву, Йочич, Кузяев — Шабанхаджай, Даку.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Проигравшая в этом матче команда вылетит из дальнейшего розыгрыша турнира. Победитель выйдет в плей-офф Кубка России в «Пути регионов».

В прямом эфире матч из Казани покажет платный телеканал «Матч Премьер».

Зульфат Шафигуллин

