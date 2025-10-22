В Альметьевском районе собрали 94% зерновых культур, несмотря на сложные погодные условия

В Альметьевском районе завершается уборочная кампания, несмотря на сложные погодные условия. Обильные дожди неоднократно затрудняли работу техники в полях, сообщает телеграм-канал «Администрация Альметьевска».

На текущий момент в районе обмолочено более 28 тыс. гектаров зерновых и зернобобовых культур, что составляет 94% от общей уборочной площади. В числе убранных культур — яровая и озимая пшеница, рожь, ячмень, горох, овес и гречиха.

Алексей Вангаев / realnoevremya.ru

Параллельно ведутся работы по сбору масличных культур, включая рапс, лен-долгунец, лен-кудряш и сою, а также овощей. Сообщается, что общий объем собранного урожая масличных и овощных культур превысил 14 тыс. гектаров, что составляет 85% от запланированного объема.

Сейчас в условиях падения цен на зерно Татарстан делает ставку на сою, подсолнечник и лен. Из-за дождливой уборочной кампании республика недополучила 300 тыс. тонн зерна и потеряла в качестве. Подробнее — в материале «Реального времени».

Наталья Жирнова