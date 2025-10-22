Новости общества

В Набережных Челнах начнут строить новую школу на 1 224 места

15:44, 22.10.2025

Стоимость работ оценивается в 518,6 млн рублей

Фото: Артем Дергунов

В Республике Татарстан готовятся приступить к строительству новой школы на 1 224 ученических места в городе Набережные Челны.

Завершить работы планируется к маю 2026 года. Финансирование строительства предусмотрено из бюджета региона. Стоимость работ оценивается в 518,6 млн рублей.

Будущий образовательный комплекс оснастят современным оборудованием и создадут комфортные условия для учеников и педагогов.

Строительство школы позволит увеличить количество учебных мест.

Дмитрий Зайцев

