В Набережных Челнах начнут строить новую школу на 1 224 места
Стоимость работ оценивается в 518,6 млн рублей
В Республике Татарстан готовятся приступить к строительству новой школы на 1 224 ученических места в городе Набережные Челны.
Завершить работы планируется к маю 2026 года. Финансирование строительства предусмотрено из бюджета региона. Стоимость работ оценивается в 518,6 млн рублей.
Будущий образовательный комплекс оснастят современным оборудованием и создадут комфортные условия для учеников и педагогов.
Строительство школы позволит увеличить количество учебных мест.
