«Устрицы не продукт массового потребления»: Володин просит отменить их льготное налогообложение

Потребители, которые предпочитают этот деликатес, смогут позволить себе платить за него более высокую цену

Председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил о необходимости пересмотреть налогообложение устриц, исключив их из категории продуктов, облагаемых налогами по льготной шкале. Свое мнение он высказал в ходе обсуждения проекта бюджета на 2026 год и плановый период 2027 и 2028 годов.

— Рыбопродукты облагаются [налогами] по льготной шкале, но они разные все. Устрицы идут как детское питание по налогообложению. Но это не продукт массового потребления. <…> Скорее всего, все согласятся с налогообложением не льготным этого продукта, — сказал Володин.

Спикер Госдумы подчеркнул, что устрицы не являются продуктом массового потребления, и предложил облагать их налогами по стандартной ставке. Он также отметил, что потребители, которые предпочитают этот деликатес, смогут позволить себе платить за него более высокую цену.

— Кто полюбил устрицы, тот и сможет платить за них другую цену, — добавил Володин.

