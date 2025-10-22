Япония нарастила импорт СПГ из России до полугодового максимума

С начала года объем российского СПГ, поставленного в Японию, вырос на 4% и составил 4,3 млн тонн

Япония, один из крупнейших мировых потребителей сжиженного природного газа (СПГ), в сентябре 2025 года импортировала 5,2 млн тонн СПГ, что на 5% меньше, чем в сентябре 2024 года. Об этом сообщает министерство финансов страны. С начала года импорт СПГ в Японию составил 47,9 млн тонн, что на 2,6% меньше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщили в «Интерфаксе».

При этом поставки СПГ из России в Японию в сентябре достигли 555 тыс. тонн, что стало максимальным значением за последние шесть месяцев и на 28% больше, чем 432 тыс. тонн, импортированных годом ранее. С начала года объем российского СПГ, поставленного в Японию, вырос на 4% и составил 4,3 млн тонн.

Крупнотоннажный СПГ в РФ производят заводы «Сахалинской энергии», «Ямал СПГ», «Газпром СПГ Портовая» и «Криогаз-Высоцк».

сгенерировано при помощи нейросети «Шедеврум»

Снижение общего объема импорта СПГ в Японию связано с активным расходованием коммерческих запасов и выжидательной позицией некоторых импортеров, которые предпочли опираться на дешевые поставки по долгосрочным контрактам. В результате средняя цена импортируемого Японией топлива в сентябре составила всего $408 за тысячу кубометров, что является минимальным показателем с осени 2021 года.

Среди других изменений в структуре импорта СПГ в Японию стоит отметить:

падение поставок из США в шесть раз до 127 тыс. тонн (всего два танкера). С начала года они сократились на 37% до 2,9 млн тонн;

рост экспорта из региона АСЕАН на 8% до 1,5 млн тонн в сентябре и до 11,9 млн тонн с начала года (-3%);

падение ближневосточного экспорта на 22% до 565 тыс. тонн в сентябре, с начала года поставки снижаются на 7% до 5,2 млн тонн.

Рената Валеева