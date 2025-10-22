Проект СМУ-88 и архбюро WALL вышел в финал архитектурного «Оскара»

Реконструкция фабрики Крестовниковых в Казани стала финалистом «Золотого Трезини»

Фото: предоставлено пресс-службой СМУ-88

Проект реконструкции здания фабричного товарищества «Братья Крестовниковы» на улице Габдуллы Тукая в Казани 20 октября стал финалистом VIII Международной архитектурно-дизайнерской премии «Золотой Трезини» в номинации «Лучший проект общественного здания или сооружения». В этом году в финал прошли всего 69 проектов из 1289 заявок со всего мира, в том числе из Китая, ОАЭ, Японии, Индии, Греции, Аргентины и др. Проект выполнен архбюро WALL по заказу группы компаний «СМУ-88».

Здание фабричного товарищества «Братья Крестовниковы» — памятник архитектуры середины XIX — начала XX века. Имеет статус объекта культурного наследия регионального значения. Проект его реконструкции предполагает концепцию «здание в здании». Этот подход позволит сохранить исторический вид сооружения, при этом кровля внутренней части будет выполнена из стекла. Внутри появятся крытый и открытый музеи, спа, небольшие кафе и рестораны, бутики, апартаменты. Концепция была высоко оценена профессиональным сообществом, например портал «Архи.ру» (16+) назвал ее «единичной для России».

Премию «Золотой Трезини» в профессиональном сообществе называют архитектурным «Оскаром». Она проводится при поддержке Государственного Эрмитажа, Русского музея, Государственного музея истории Петербурга, Союза архитекторов России, комитетов правительства Санкт-Петербурга и Ленинградской области, департаментов и консульств зарубежных стран и других партнеров. Это единственная в мире премия*, проекты лауреатов которой получают статус музейных экспонатов и пополняют коллекции государственных музеев, в том числе собрание Государственного музея истории Санкт-Петербурга.

предоставлено пресс-службой СМУ-88

В совет премии входят главы Государственного Русского музея, Музея и Фонда Соломона Гуггенхайма, Fondation Louis Vuitton**, руководители ведущих музеев ряда европейских стран, представители органов власти и дипломатических корпусов ОАЭ, России, Швейцарии, Мексики, Египта, Израиля, Турции и Сирии. В составе экспертов совета и жюри — авторы обновленного здания Рейхстага в Берлине, моста «Миллениум» в Лондоне, Национального музея шейха Зайда в Абу-Даби, архитектурного комплекса «Город искусств и наук» в Валенсии и других известных проектов. В числе российских экспертов — Сергей Скуратов, Никита Явейн, а также главные архитекторы Москвы и Санкт-Петербурга: Сергей Кузнецов и Павел Соколов. Всего более 200 экспертов из 35 стран.

Помимо основной номинации, проект реконструкции здания фабричного товарищества «Братья Крестовниковы» также участвует в онлайн-голосовании за специальный приз зрительских симпатий Premio del Pubblico***. Проголосовать за него можно до 3 ноября 2025 года на сайте goldtrezzini.ru. Победителей премии объявят 21 ноября 2025 года на торжественной церемонии в Государственном Эрмитаже.

предоставлено пресс-службой СМУ-88

Финалистов премии определили члены жюри по 10-балльной шкале по совокупности следующих критериев: право проекта считаться произведением искусства, уровень профессионального мастерства номинанта и уместность включения проекта в музейное собрание. Победителей выберут по такой же системе оценки до 3 ноября. В числе лауреатов премии в разные годы: Научный музей роботов в Сеуле, Геологический музей в Малаге, Международный конгрессно-выставочный центр на Хайнане и другие проекты.