Студенты КФУ завоевали три золотые медали на Международной олимпиаде по химии в Ашхабаде

Всего российские студенты завоевали 13 золотых медалей

Фото: Ринат Назметдинов

Три студента Казанского федерального университета (КФУ) — Никита Перов, Рашит Фасхутдинов и Александра Ромашова — стали золотыми медалистами IV Международной олимпиады по химии. Она прошла с 15 по 17 октября в Туркменском государственном университете (ТГУ) им. Махтумкули в Ашхабаде.

Всего российские студенты завоевали 13 золотых медалей, следует из результатов на сайте ТГУ.



Людмила Губаева/сгенерировано при помощи нейросети «Шедеврум»



В олимпиаде приняли участие более 100 студентов из 24 высших учебных заведений 12 стран, включая Россию, Азербайджан, Армению, Белоруссию, Великобританию, Иран, Италию, Казахстан, Китай, Таджикистан и Узбекистан. К ним присоединились более 150 студентов из 23 вузов Туркмении.



Соревнования проводились в индивидуальном формате и были разделены на две категории: для студентов, обучающихся по специальности «химия» (категория А), и для тех, кто специализируется на других направлениях (категория В).

Рената Валеева