На празднование Всероссийского дня гимнастики в Казани потратят 9,8 млн рублей

Его отмечают в последнюю субботу октября

Фото: Динар Фатыхов

В период с 24 по 25 октября в Казани впервые состоится празднование Всероссийского дня гимнастики сразу по пяти видам спорта. На организацию и проведение праздника выделено 9,8 млн рублей, рассказали в Минфине Татарстана.

Всероссийский день гимнастики — это ежегодный праздник, отмечаемый в последнюю субботу октября. Он был учрежден в 1999 году Федерациями спортивной и художественной гимнастики РФ с целью привлечения внимания к этому древнему и зрелищному виду спорта.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

В программе Всероссийского дня гимнастики запланировано проведение мастер-классов для учащихся спортивных школ Татарстана с участием ведущих спортсменов России и Татарстана.

Федерация гимнастики России передаст Татарстану новое спортивное оборудование на сумму 20 млн рублей.

Рената Валеева