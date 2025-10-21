ФГР направит в столицу Татарстана спортинвентарь на 20 млн рублей

Материальная поддержка направлена на проведение Всероссийского дня гимнастики в Казани

Фото: Динар Фатыхов

Всероссийский день гимнастики, который в этом году впервые пройдет в Казани в статусе федерального мероприятия, принесет республике материальную поддержку. Федерация гимнастики России (ФГР) передаст Татарстану новое спортивное оборудование на сумму 20 млн рублей. Об этом сообщил депутат Госсовета республики Марат Бариев.

В пакете поддержки — высококачественные снаряды: два современных батута, ковер для спортивной аэробики и другой специализированный инвентарь. Это оборудование позволит значительно усилить материально-техническую базу ведущих спортивных объектов республики.



Помимо передачи инвентаря, в программе празднования, которое поддержали раис Татарстана Рустам Минниханов и глава ФГР Олег Белозеров, запланированы масштабные мероприятия.

Центральным деловым событием станет круглый стол с участием 70 руководителей региональных спортивных федераций из ПФО. Также гостей ждет большое гимнастическое шоу с участием звезд российского спорта, таких как Никита Нагорный и Алексей Немов, и обширная интерактивная программа для детей.



Анастасия Фартыгина