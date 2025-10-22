Эксперты предупредили об активизации мошеннической схемы «звонок из военкомата»

Злоумышленники используют две основные легенды

Фото: Мария Зверева

Сбер предупредил о новой волне мошеннических звонков, нацеленных на молодых людей призывного возраста и родственников погибших на СВО, якобы от представителей военкомата. Станислав Кузнецов. Цель ― выманить код из СМС, чтобы потом запугать жертву и под различными предлогами похитить деньги.

Злоумышленники используют две основные легенды: актуализация данных призывников в связи с осенним призывом и сообщение о посмертном награждении военнослужащего, чтобы выманить код из СМС, а затем запугать жертву и похитить деньги под предлогом перевода средств на «безопасный» счет для избежания уголовной ответственности.

— Если незнакомец, кем бы он ни представлялся и какой бы предлог ни использовал, просит вас назвать код из СМС или срочно совершить перевод денег — это однозначно мошенник. Незамедлительно прекращайте разговор, — сообщил зампредседателя правления «Сбербанка» Станислав Кузнецов.

Сбер призывает к бдительности и напоминает, что суть мошеннических схем не меняется, а меняется лишь легенда, поэтому важно не поддаваться панике и не сообщать конфиденциальную информацию посторонним.

Ранее в МВД предупредили о схемах мошенничества, применяемых аферистами на сайтах знакомств. Злоумышленники шантажируют пользователей интимными фотографиями.

Рената Валеева