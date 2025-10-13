Новости общества

В МВД раскрыли новую схему мошенников на сайтах знакомств

18:41, 13.10.2025

Злоумышленники шантажируют пользователей интимными фотографиями

Фото: Артем Дергунов

В МВД предупредили о новых схемах мошенничества, применяемых аферистами на сайтах знакомств. Злоумышленники не только шантажируют пользователей интимными фотографиями, но и используют более изощренные методы вымогательства.

После получения денежных средств от жертвы мошенники начинают угрожать тем, что эти деньги якобы были направлены на счета украинских вооруженных формирований, и требуют новые суммы, манипулируя страхом уголовной ответственности.

Кроме того, участились случаи, когда злоумышленники выманивают у пользователей, чаще несовершеннолетних, данные о геолокации. В дальнейшем они угрожают жертве передать эту информацию разведке или даже «отправить беспилотники» к месту нахождения.

За последние три года татарстанцы потеряли из-за финансовых пирамид более 4 млрд рублей. За этот период в республике от действий организаторов финансовых пирамид пострадали более 5 тыс. человек.

Рената Валеева

