«Ак Барс» сыграет в Казани с действующим чемпионом КХЛ

Матч начнется в 19.00 по московскому времени

Сегодня «Ак Барс» сыграет в Казани с ярославским «Локомотивом» в игре регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Матч начнется в 19.00 по московскому времени.

«Локомотив» является действующим чемпионом КХЛ — обладателем Кубка Гагарина — 2025. В нынешнем сезоне ярославский клуб лидирует в Западной конференции с 26 очками в 18 играх. Матч в Казани станет последним для ярославцев в трехматчевой выездной серии.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

«Ак Барс» занимает четвертое место в турнирной таблице Восточной конференции, набрав 23 очка в 17 играх. Команда Анвара Гатиятулина выиграла семь последних матчей в чемпионате. Поединок станет первым для казанцев в предстоящей пятиматчевой домашней серии.

Лучшим бомбардиром «Локомотива» в текущем сезоне является экс-нападающий «Ак Барса» Александр Радулов, в активе которого 18 (9+9) очков.

Всего команды провели между собой 36 очных поединков, в 15 из них победу одержали хоккеисты «Ак Барса». В минувшем сезоне «Локомотив» выиграл оба матча с казанцами.

В прямом эфире игру из Казани покажут телеканалы ТНВ и «ТНВ–Планета» в 19.00 по мск.

Зульфат Шафигуллин