В России за сутки ликвидировали семь лесных пожаров

Продолжаются работы по тушению еще двух возгораний в двух субъектах страны

Фото: Реальное время

За прошедшие сутки на территории России было потушено семь лесных пожаров, охватывавших шесть различных регионов. Продолжаются работы по тушению еще двух возгораний в двух субъектах страны.

В работах по тушению задействовано 99 человек личного состава и 22 единицы специализированной наземной техники. Воздушный мониторинг лесопожарной обстановки осуществляется с помощью двух воздушных судов.

В 11 регионах России продолжает действовать особый противопожарный режим. Всего пожароопасный сезон объявлен в 44 субъектах Российской Федерации.

С начала года 72,4% всех лесных возгораний были ликвидированы менее чем за сутки с момента их обнаружения.

За 21 октября на территории России ликвидировано два лесных пожара в одном регионе.

Рената Валеева