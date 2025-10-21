В России за сутки потушены два лесных пожара

В настоящее время продолжаются работы по тушению трех лесных пожаров в трех регионах страны

Фото: Реальное время

За прошедшие сутки на территории России ликвидировано два лесных пожара в одном регионе. В настоящее время продолжаются работы по тушению трех лесных пожаров в трех регионах страны.

В тушении задействовано 53 человека, 10 единиц техники и 1 воздушное судно. Авиационный мониторинг лесопожарной обстановки осуществляют 4 воздушных судна.

Режим ЧС не введен. Особый противопожарный режим действует в 12 регионах. Пожароопасный сезон объявлен в 44 регионах.

Оперативность тушения с начала года составляет 72,4% — это значит, что именно такой процент лесных пожаров был ликвидирован менее чем за сутки с момента обнаружения.

За 19 октября в России потушили три лесных пожара в двух регионах страны.

Рената Валеева