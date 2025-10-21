Татарстан попал в топ-5 регионов по броням жилья на Новый год

Посуточная аренда квартиры в этот период тут составляет 6,7 тыс. рублей

Фото: Михаил Захаров

Сервис Avito Travel выяснил, что татарстанцы входят в пятерку самых активных россиян по бронированию жилья на новогодние праздники 2026 года. Они занимают пятое место по количеству снимаемых квартир на праздничные дни, следует из данных исследования, которое имеется у «Реального времени».

Средний бюджет на аренду квартир по России составляет 3,7 тыс. рублей в сутки.

За год количество ранних бронирований квартир выросло на 10%. Чаще всего квартиры бронируются заранее в Краснодаре, Питере, Москве, Татарстане и Ставрополе. Загородные дома предпочитают снимать в Карелии, Карачаево-Черкессии, Адыгее и Кемеровской области.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Средняя стоимость посуточной аренды жилья в Татарстане на Новый год составляет 6,7 тыс. рублей. Наиболее активными организаторами новогодних поездок являются жители Москвы и Подмосковья, на долю которых приходится 17% всех ранних бронирований. В топ-5 также вошли Санкт-Петербург с Ленинградской областью (8%), Краснодарский край (4%), Ростовская и Свердловская области (по 3%).



Ранее сообщалось, что российские туристы предпочли Казань, Петербург и Сочи для летнего отдыха в 2025 году.

Наталья Жирнова