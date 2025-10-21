Российские туристы предпочли Казань, Петербург и Сочи для летнего отдыха в 2025 году

Татарстан обогнал в этом рейтинге Москву

Фото: Реальное время

Казань расположилась на третьем месте среди самых популярных туристических направлений, обогнав Москву. Об этом свидетельствуют данные сервиса «Домклик» в сообщении РИА «Новости».

За лето и начало осени 2025 года самыми популярными туристическими направлениями среди россиян стали Санкт-Петербург и курорты Краснодарского края. Эти регионы заняли первые два места по количеству забронированных путевок — соответственно 11,4% и 10,1% от общего числа поездок.

Мария Зверева / realnoevremya.ru

Третье место заняла Казань с 5,4% бронирований, обойдя даже Москву, которая оказалась на четвертой позиции с 4,7%. Далее в списке популярных мест отдыха идут Крым (4,5%), Владивосток (3,6%), Екатеринбург и Нижний Новгород (по 3,5%), Калининградская область (3,1%) и Новосибирск (2,5%).

Наталья Жирнова