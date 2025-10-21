Чулпан Госсамова возглавила АНО «Цифровая экономика»
Ранее она занимала должность замглавы УФНС по Татарстану
На посту гендиректора «Цифровая экономика» Чулпан Госсамова сменила Сергея Плуготаренко. Об этом сообщили в пресс-службе организации.
До нового назначения Госсамова занимала должность заместителя руководителя Аналитического центра при правительстве РФ с 2022 года. В этот же период она курировала реализацию федерального проекта «Государство для людей». Ранее она занимала должность замглавы УФНС по Татарстану.
— Основное внимание сейчас уделяется созданию рабочего механизма, при котором все поступающие от компаний инициативы в обязательном порядке будут проходить содержательное рассмотрение и трансформироваться в конкретные решения, — отметила в свое речи новый гендиректор.
