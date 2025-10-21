На озеленение, МАФы и тротуары в исторической части Елабуги выделят 6 млн

В документах указаны несколько улиц города

Исполком Елабужского района объявил о тендере на заключение контракта для выполнения проектных работ по благоустройству исторической части города.Несколько Соответствующие документы опубликованы на сайте госзакупок.

Работы будут проводиться на нескольких центральных улицах города, включая Большую Покровскую, Набережную, Спасскую, Казанскую, Гассара и Говорова.

предоставлено пресс-службой раиса Татарстана

Проект предусматривает комплексный подход к благоустройству: ремонт и расширение тротуаров, озеленение прилегающих территорий, установку малых архитектурных форм, а также монтаж систем наружного освещения. Особое внимание будет уделено подключению существующих исторических объектов, таких как Спасский собор, Никольская церковь и часовня, к инженерным сетям.

Финансирование проекта осуществляется из бюджета города Елабуга, а начальная сумма составляет 6,2 млн рублей.



Ранее в Елабуге учредили грант в размере 500 тыс. рублей на открытие бизнеса.

Наталья Жирнова