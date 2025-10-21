За 2026 год Минюст Татарстана отремонтирует 11 зданий судов республики

Минюст Татарстана потратил 122 млн рублей на мероприятия в честь юбилея. Об этом стало известно на итоговой коллегии, где подводили итоги работы мировых судей в 2025 году.

Всего на поддержку деятельности мировых судей в этом году было выделено почти 1,15 млрд рублей. Важным достижением стало завершение капитального ремонта здания суда в Менделеевске, на который затратили 43 млн рублей. Аналогичные работы проведены в Муслюмовском и Арском районах, где полностью обновлены судебные помещения.

— Это наглядное свидетельство того внимания, которое уделяется развитию инфраструктуры судебной системы в нашей республике, — отметил замминистра Марат Низамиев.

В будущем году власти намерены отремонтировать еще 11 зданий судов в различных населенных пунктах Татарстана, включая три здания в Казани, а также объекты в Елабуге, Кукморе, Актаныше, Больших Кайбицах, Верхнем Услоне, Высокой Горе, Дубъязах и Сарманово.

Низамиев добавил, что сотрудники аппаратных служб мирового судопроизводства получили поощрения, а лучшие работники получили ведомственные награды и две государственные медали «За доблестный труд».

