Депутаты предложили рассылать СМС о плановом отключении воды, света и газа

18:33, 21.10.2025

Сейчас жители получают уведомления о предстоящих отключениях через приложения и электронную почту, но многие пропускают их, считая рекламой или спамом

Фото: Динар Фатыхов

Депутаты Госдумы от партии «Новые люди» Владислав Даванков, Сангаджи Тарбаев и Антон Ткачев обратились к министру цифрового развития Максуту Шадаеву с инициативой организовать рассылку гражданам СМС-сообщений о планируемых отключениях коммунальных ресурсов: воды, электричества и газа. Об этом сообщает ТАСС.

Согласно предложению, каждое уведомление должно поступать пользователям портала «Госуслуги» автоматически, сразу же после поступления соответствующей информации. Авторы обращения отмечают недостаточную эффективность существующих способов уведомления жителей.

Сейчас жители получают уведомления о предстоящих отключениях через приложения и электронную почту, но многие пропускают их, считая рекламой или спамом.

Напомним, что Советский район Казани останется без холодной воды на сутки из-за подключения водопровода.

Наталья Жирнова

