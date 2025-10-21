Депутаты предложили рассылать СМС о плановом отключении воды, света и газа

Сейчас жители получают уведомления о предстоящих отключениях через приложения и электронную почту, но многие пропускают их, считая рекламой или спамом

Фото: Динар Фатыхов

Депутаты Госдумы от партии «Новые люди» Владислав Даванков, Сангаджи Тарбаев и Антон Ткачев обратились к министру цифрового развития Максуту Шадаеву с инициативой организовать рассылку гражданам СМС-сообщений о планируемых отключениях коммунальных ресурсов: воды, электричества и газа. Об этом сообщает ТАСС.



Согласно предложению, каждое уведомление должно поступать пользователям портала «Госуслуги» автоматически, сразу же после поступления соответствующей информации. Авторы обращения отмечают недостаточную эффективность существующих способов уведомления жителей.

Реальное время / realnoevremya.ru

Наталья Жирнова