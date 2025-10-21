Депутаты предложили рассылать СМС о плановом отключении воды, света и газа
Сейчас жители получают уведомления о предстоящих отключениях через приложения и электронную почту, но многие пропускают их, считая рекламой или спамом
Депутаты Госдумы от партии «Новые люди» Владислав Даванков, Сангаджи Тарбаев и Антон Ткачев обратились к министру цифрового развития Максуту Шадаеву с инициативой организовать рассылку гражданам СМС-сообщений о планируемых отключениях коммунальных ресурсов: воды, электричества и газа. Об этом сообщает ТАСС.
Согласно предложению, каждое уведомление должно поступать пользователям портала «Госуслуги» автоматически, сразу же после поступления соответствующей информации. Авторы обращения отмечают недостаточную эффективность существующих способов уведомления жителей.
Напомним, что Советский район Казани останется без холодной воды на сутки из-за подключения водопровода.
