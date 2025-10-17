Советский район Казани останется без холодной воды на сутки из-за подключения водопровода

Отключение затронет несколько улиц, включая Ноксинскую и Сибирский тракт, а также ряд садоводческих обществ, таких как «Академия наук» и «Нагорный»

Фото: Реальное время

В Советском районе с 09:00 23 октября до 06:00 24 октября 2025 года будет прекращена подача холодной воды. Это связано с подключением нового участка водопровода на улице Сибирский тракт, сообщили в пресс-службе казанского «Водоканала».

Отключение затронет:

Улицы: Ноксинская 1-я, 34, 34а, 34б, 36; Односторонка Ноксинская,1к.1, 1к.3, 2, 2к.1,2а, 2а к.1-к.3, 2в, 2г, 4б, 4в, 4г; Сибирский тракт, 51, 51а, 53, 53/1, 53а, 53б, 53г, 53г к.1, 55а, 57а, 59, 59б, 75;

Садоводческие общества: СНТ «Академия наук», СДТ «Терминал», СДТ «Нагорный», СНТ «Татпроект», СНТ «Химик-56», СНТ «Объединение», СНТ «Акинское», СНТ «Маяк», СНТ «Любитель природы», СНТ «Мечта», СНТ «Нефтяник», СДТ «Ветеринарный», СНТ «Собес-3», СНТ «Татлес», СДТ «Офицеры запаса», СДТ «Учитель», СНТ «Нокса», СНТ «Медик», СНТ «Березка», СНТ «Собес-2», СДТ «Компрессор», СДТ «Строитель», СДТ «Восход», СНТ «Наука», СТ «Радуга-2»;

Поселки: Карьер, Троицкая Нокса, Нагорный;

Новая Сосновка по улицам: Нагорная, Набережная, Наратлы, Сливовая, Сиреневая, Степная, Спортивная, Таежная, Шатлык, Яблоневая, Якты, Кленовая, Лесная, Локаторная, Молдавская 1-я, 2-я, Молодежная, Машиностроителей, Ахмета Галеева, Вишневая, Джамала Валиди, Еловая, Зеленая, Компрессорщиков.

Для жителей, столкнувшихся с временными неудобствами, предусмотрены автоцистерны с водой.



Анастасия Фартыгина