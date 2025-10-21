Подготовка саммита Трампа и Путина приостановлена
Сообщается, что это произошло до момента, когда условия для продуктивного диалога будут более благоприятными
RT сообщает, что, по информации корреспондента NBC News Гаррета Хааке, подготовка к планируемому саммиту между президентами США и России в Будапеште временно приостановлена.
— Первый телефонный разговор между госсекретарем Рубио и министром иностранных дел Лавровым был «продуктивным», однако президент США считает, что обе стороны пока недостаточно готовы к переговорам, чтобы продвигаться дальше, — написал Хааке в социальной сети X.
В результате было принято решение приостановить подготовку к саммиту до момента, когда условия для продуктивного диалога будут более благоприятными.
Ранее сообщалось, что Лавров и Рубио встретятся в Будапеште 30 октября.
