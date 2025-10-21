Стали известны подробности с избиением девушки в подъезде в Казани

Как стало известно, пострадавшая неоднократно совершала кражи в местном магазине

По информации источника RT, инцидент с нападением на девушку в одном из подъездов Казани связан с ее постоянными кражами из местного магазина.

Как стало известно, пострадавшая неоднократно совершала кражи в торговой точке. В последний раз она похитила дневную выручку магазина, что стало последней каплей для его владельца.

По данным источника, знакомого с ситуацией, владелец магазина вместе с приятелем решили самостоятельно задержать воровку и доставить ее в полицию. На записях с уличных камер видеонаблюдения видно, как двое мужчин участвуют в инциденте: один находится в подъезде, а второй перемещается по улице, после чего скрывается, заметив происходящее.



Наталья Жирнова