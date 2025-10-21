В Казани мужчина избил девушку в подъезде и увел в неизвестном направлении

В полицию поступило сообщение об инциденте, произошедшем во дворе одного из жилых комплексов в Советском районе Казани. Неизвестный мужчина преследовал девушку, затем завел ее в подъезд и нанес удары. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД России по Казани.

По данным полиции, злоумышленник увел девушку со двора в неизвестном направлении. В настоящее время отдел полиции «Танкодром» проводит проверку по данному факту, по результатам которой будет принято процессуальное решение. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

По информации RT, в МВД Татарстана подтвердили факт проведения проверки.

На кадрах, полученных с камер видеонаблюдения, видно, что недалеко от места нападения находился еще один неизвестный мужчина. Он вел себя подозрительно, ходил из стороны в сторону и выглядывал из-за угла. Когда он увидел нападавшего с девушкой, он скрылся. В настоящее время не установлено, имеет ли этот мужчина отношение к произошедшему.

Рената Валеева