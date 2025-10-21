Минюст Татарстана назвал бюрократию и низкую зарплату главной проблемой мировых судей

Мировые судьи РТ не «замарали» мантии, но уходят с работы из-за несоответствия нагрузки и вознаграждения

Фото: Динар Фатыхов

Мировые судьи Татарстана забывают о публикации актов

Замминистра юстиции Татарстана Марат Низамиев назвал главную проблему деятельности аппарата мировых судей в республике. По его словам, речь идет о типичных и повторяющихся нарушениях ведения судебного делопроизводства и организации работы архива:

нарушение сроков регистрации поступивших заявлений;

нарушение сроков направления копий судебных актов и исполнительных документов на исполнение;

ненадлежащее ведение нарядов и журналов;

нарушение сроков направления погашенных бланков исполнительных листов в министерство для уничтожения в установленном порядке;

несвоевременное уничтожение дел с истекшим сроком хранения;

отсутствие актов проверки наличия и состояния дел в архиве.

Чаще всего, по данным Низамиева, жалобы поступали на четыре судебных участка:

Судебный участок №1 по Кировскому району Казани — 732 жалобы

Судебный участок №4 по Приволжскому району Казани — 108 жалоб

Судебный участок №12 по Советскому району Казани — 52 жалобы

Судебный участок №17 по г. Набережные Челны — 34 жалобы.

Как отметил спикер, вместе с тем значительная часть судебных актов (98%), обязательных к размещению в сети интернет, публикуется. При этом 13% из них с ошибками. Например, с неполным обезличиванием — то есть в начале акта все персональные данные удалены, а на следующих листах могут проявиться.

Мария Зверева / realnoevremya.ru

По словам замминистра юстиции, судебные участки с максимальной нагрузкой демонстрируют почти стопроцентную публикацию обязательных актов, в то время как участки с минимальной нагрузкой показывают низкий процент размещения актов. Лидерами по максимальному объему публикаций актов стали:

Судебный участок №5 по Кировскому району Казани;

Судебный участок №1 по Зеленодольскому району;

Судебный участок №2 по Пестречинскому району;

Судебный участок №1 по Высокогорскому району.

В свою очередь, список аутсайдеров выглядит следующим образом:

Судебный участок №1 по Черемшанскому району;

Судебный участок №2 по Зеленодольскому району;

Судебный участок №1 по Нижнекамскому району;

Судебный участок №1 по Елабужскому району.

Зарплата судей не соответствует нагрузке

Как отметил зампредседателя Верховного суда Татарстана по административным делам Эдуард Каминский, в среднем на одного судью приходится 1,7 уголовного дела, 207 гражданских и 119 административных. Этот показатель, по его словам, «не запредельный», а в сравнении с 2024 годом так и вообще снизился.

Ирина Плотникова / realnoevremya.ru

Однако существуют нарушения при вынесении решений, с которыми надо бороться. Но ни по одному из показателей Татарстан не показывает негативных результатов среди прочих регионов в ПФО.

При этом едва ли не основной проблемой остается увольнение кадров, связанное с «высокой нагрузкой при недостаточной зарплате». Ранее «Реальное время» рассказывало, что на функционирование мировых судов в Татарстане выделили 993 млн рублей.

Дмитрий Зайцев