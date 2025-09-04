На функционирование мировых судов в Татарстане выделили 993 млн рублей

Сумма утверждена на 2025 год, ее распределят на зарплаты и повышение эффективности труда

Фото: Максим Платонов

С 2000 года в мировых судах Татарстана рассмотрено 10 миллионов дел. При этом если в начале 2000 годов мировые судьи рассматривали 270 000 дел, то за четверть века этот показатель вырос в три раза — до 873 тысяч. Об этом сообщили во время круглого стола, посвященного 25-летию мировой юстиции в Татарстане.

По словам председателя регионального парламента Фарида Мухаметшина, ежегодно на функционирование аппаратов мировых судей из республиканского бюджета выделяются около 900 миллионов рублей.

— Только в 2025 году утверждено финансирование в объеме 993 миллиона рублей, — заявил Мухаметшин.

Как отметил министр юстиции Татарстана Рустем Загидуллин, если в 2000 году в регионе было 169 мировых судей, то к 2025 году это количество выросло до 190. При этом за все 25 лет этот статус получил 601 человек.

По словам министра, если в 2005 году средняя нагрузка на одного судью была 1605 дел, к 2015 году этот показатель вырос до 2 594 дел, а к 2024-му — 4593 дела. То есть нагрузка выросла в три раза.

