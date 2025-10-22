Водоканал завершает реконструкцию канализационной насосной станции в Авиастроительном районе

Новая станция оснащена современным энергосберегающим оборудованием и автоматизирована

Фото: предоставлено пресс-службой МУП "Водоканал"

МУП «Водоканал» Казани завершает установку нового модуля для канализационной насосной станции «Лукина», которая предназначена для перекачки сточных вод от абонентов части Авиастроительного района: это 65 многоквартирных домов, 5 детских садов, 1 школа и 3 административных здания. Работы идут в рамках инвестпрограммы предприятия, сообщили в пресс-службе.

КНС была построена в 1972 году и имела высокий износ, по стене сооружения образовалась трещина и была угроза обрушения. Сейчас вместо старого корпуса устанавливают новый современный модуль. Завершить работы планируют до конца ноября.

Новая станция оснащена современным энергосберегающим оборудованием и автоматизирована по контролю за уровнем жидкости в приемном отделении, автоматическим запуском/остановкой насосных агрегатов и круглосуточно передает данные в диспетчерскую ЕАДС.

Помимо этого, оборудование обновляют на всех станциях, где это необходимо. До конца года заменят 19 насосов на 16 КНС. Новые насосы сокращают риски возникновения аварийных ситуаций, а также позволяют экономить расходы на электроэнергию.

«Значение КНС в системе города-миллионника сложно переоценить, каждый день они перекачивают более 300 кубометров сточных вод не только от домов, но и от промышленных предприятий, — отметили в пресс-службе. — Всего в Казани сейчас 106 КНС, и от их работы зависит надежность всей системы водоотведения».

Все сточные воды приходят на канализационные насосные станции и оттуда поступают на городские очистные. Если в КНС попадает крупный мусор, это нарушает работу системы водоотведения и может привести к поломке насоса или затоплению станции.

Водоканал напоминает, что система водоотведения предназначена только для продуктов жизнедеятельности организма человека или животных (но нельзя выбрасывать наполнители для туалета животных), душевых и кухонных стоков, стоков стиральных машин. Канализацией надо пользоваться по назначению и не выбрасывать в нее твердые бытовые отходы, гигиенические принадлежности и другой мусор, чтобы время и средства, потраченные сотрудниками на устранение засоров, могли бы быть направлены на ремонт и плановые работы.