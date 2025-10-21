Новости общества

Писатель Захар Прилепин вернется в зону СВО

16:12, 21.10.2025

Сообщается, что он прошел медкомиссию после ранения и уже подписал контракт

Фото: Артем Дергунов

Писатель Захар Прилепин вернется в зону СВО. По информации RT, он прошел медкомиссию после ранения и уже подписал контракт с Минобороны России.

Ранее на писателя совершили покушение, взорвав его машину в Нижнем Новгороде. Два взрывных устройства были закреплены под днищем автомобиля. Одна из мин взорвалась под водителем писателя. В результате чего последний погиб, а Прилепин получил множественные травмы. В итоге обвиняемого в покушении приговорили к пожизненному заключению.

Ранее Захар Прилепин стал самым упоминаемым писателем в России.

Наталья Жирнова

