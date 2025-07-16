Прилепин стал самым упоминаемым писателем в России, Акунин* и Быков** вошли в топ-10

Прилепина чаще всего упоминали в контексте боевых действий на Украине и политических высказываний

Фото: Артем Дергунов

Захар Прилепин стал самым упоминаемым писателем в российских социальных сетях за период с 1 февраля по 30 апреля 2025 года, пишет газета «Ведомости». По данным центра «Сидорин Лаб», его имя появилось более чем в 34 тыс. сообщений. Это составляет 29% от общего числа собранных упоминаний. В трехмесячный мониторинг вошли 120 346 сообщений, суммарный охват составил 204,7 млн просмотров, а вовлечение пользователей — 3,6 млн реакций. Анализ проводился через систему Brand Analytics.

Прилепина чаще всего упоминали в контексте боевых действий на Украине и политических высказываний. Он комментировал участие северокорейских военных в Курской области и редактировал тексты военных, участвовавших в спецоперации. В Сети также обсуждали покушение на него, произошедшее в 2023 году под Нижним Новгородом. В сообщениях с упоминанием писателя чаще всего встречались слова «дзен» (17 043 раза), «статья» (14 702), «год» (10 726), «Россия» (9124) и «история» (7621).

На пятое и шестое места попали Борис Акунин* и Дмитрий Быков**. Их упоминали около 4 500 и 4 300 раз соответственно. Эксперты отмечают, что внимание к этим авторам связано с их статусом иноагентов и уголовными делами. В декабре 2023 года против Акунина* возбудили дело о дискредитации армии. В январе 2024 года его признали иноагентом. В апреле 2025 года Быков** также стал фигурантом дела по той же статье и за уклонение от обязанностей иноагента. Его признали иноагентом еще в июле 2022 года. В декабре 2024 года издательство АСТ приостановило распространение книг обоих авторов.

Писатель Дмитрий Глуховский**. скриншот с сайта gazeta.ru

Десятое место занял Дмитрий Глуховский**. Его упомянули около 2 900 раз. Основной повод — участие в разработке новой части видеоигры «Метро». Эксперты подчеркивают, что это отличает его от других писателей-иноагентов, которых чаще обсуждали в связи со скандалами и уголовными делами. Глуховского признали иноагентом в октябре 2022 года. По данным суда, с октября 2021 по март 2022 года он получил более 135 тыс. рублей от зарубежных организаций, включая Koch Media, Joel Gotler + Associates Inc.***, банк ING Belgium SA/NV и Nibbe Bettina Barbara.

Кроме них, в топ-10 вошли Сергей Лукьяненко, Алексей Иванов, Виктор Пелевин, Татьяна Толстая, Евгений Водолазкин и Александр Проханов. По мнению экспертов, на частотность упоминаний влияет не только литературная активность, но и участие в общественно-политической повестке, медийные выступления и культурные проекты. Дополнительный интерес вызывает экранизация произведений, особенно у лидеров рейтинга.

Эксперты считают, что внимание к авторам, признанным иноагентами, связано с их прежней публичностью. Эти писатели годами издавались в России, у них была стабильная аудитория. Несмотря на изменение статуса, читатели продолжают их обсуждать. Однако с каждым годом авторам с таким статусом труднее оставаться в публичном поле. Рост популярности Прилепина объясняется текущими политическими событиями. До 2022 года он уже был заметной фигурой, но после начала спецоперации его упоминаемость выросла. Эксперты также связывают это с активным участием писателя в общественной жизни и резонансными событиями вокруг его имени.

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Екатерина Петрова