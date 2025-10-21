Новости общества

Генпрокуроры России и Белоруссии заключили соглашение о сотрудничестве

15:37, 21.10.2025

Александр Гуцан и Андрей Швед подписали документ, по которому будет реализовываться совместный надзор за выполнением законов в армии

Фото: предоставлено пресс-службой генеральной прокуратуры России

Генпрокуроры России и Белоруссии Александр Гуцан и Андрей Швед подписали соглашение о сотрудничестве в области надзора за соблюдением законности в вооруженных силах. Документ предусматривает взаимодействие ведомств обеих стран в борьбе с преступлениями и защиту прав и свобод военнослужащих.

Стороны в том числе уделили внимание вопросам предупреждения преступлений в киберпространстве, незаконного оборота криптовалюты, коррупции и финансирования террористической деятельности.

Александр Гуцан подчеркнул значимость совместного сотрудничества и высказался за использование потенциала Координационного совета генпрокуроров для решения общих проблем.

Ранее сообщалось, что следующее заседание совета генпрокуроров СНГ пройдет в Казани в 2026 году.

Наталья Жирнова

