Следующее заседание совета Генпрокуроров СНГ пройдет в Казани в 2026 году

Помимо заседания КСГП, в Казани планируется провести заседание Генеральных прокуроров государств — членов ШОС

Следующее заседание Координационного совета Генеральных прокуроров (КСГП) государств — участников СНГ состоится в Казани осенью 2026 года. Об этом заявил Генпрокурор России Александр Гуцан, избранный председателем совета.

— Генеральная прокуратура РФ в полной мере приступила к подготовке 36-го заседания КСГП в 2026 году. Ранее мы дважды проводили встречи генеральных прокуроров СНГ в Москве и Санкт-Петербурге. Местом будущего саммита выбрана Казань. Это один из самых красивых российских городов с богатой историей, в котором гармонично сочетается разнообразие культур и религий, — подчеркнул Гуцан.

Ожидается, что мероприятие пройдет с 30 сентября по 1 октября 2026 года.

Помимо заседания КСГП, в Казани планируется провести заседание генеральных прокуроров государств — членов ШОС.

— На мой взгляд, такое расширение числа участников придаст более весомый уровень и будет способствовать широкому обмену мнениями по актуальным вопросам прокурорской деятельности, — отметил Генпрокурор РФ.

Гуцан также поблагодарил коллег за единогласную поддержку его кандидатуры на пост председателя КСГП, пообещав приложить максимальные усилия для дальнейшего развития и укрепления сотрудничества. Отдельно он выразил благодарность Генпрокурору Таджикистана Хабибулло Вохидзода и его команде за организацию текущей встречи.

Напомним, 24 сентября президент России Владимир Путин подписал указ о назначении Александра Гуцана на должность Генпрокурора России.

Рената Валеева