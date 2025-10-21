Госдума ограничила срок явки в военкомат по электронной повестке 30 днями

При этом отправка призывников на службу будет проводиться так же дважды в год

Фото: Олег Тихонов

Госдума приняла поправку к законопроекту о призыве на военную службу, ограничивающую срок явки в военкомат по электронной повестке 30 днями со дня ее размещения в реестре. Об этом пишет ТАСС.



— Авторы инициативы предлагают дополнить статью положением, в соответствии с которым дата явки в военкомат по повестке не может превышать 30 дней с даты ее размещения в реестре, — говорится в пояснении к поправке.

Законопроект о круглогодичном призыве, предусматривающий проведение медосвидетельствования и заседаний призывных комиссий в течение всего года, был внесен в Госдуму в июне 2025 года и принят в первом чтении в сентябре. При этом отправка призывников на службу будет по-прежнему дважды в год: с 1 апреля по 15 июля и с 1 октября по 31 декабря.

Ранее Госдума приняла поправки, позволяющие призывным комиссиям принимать решения об отсрочке или освобождении от призыва без личного присутствия призывника.

Рената Валеева