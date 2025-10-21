Госдума разрешила призывным комиссиям решать вопросы заочно

Ранее было возможно только при личной явке гражданина

Фото: Реальное время

Госдума приняла поправки к законопроекту о призыве на военную службу, позволяющие призывным комиссиям принимать решения об отсрочке или освобождении от призыва без личного присутствия призывника. Об этом пишет ТАСС.

Теперь призывные комиссии смогут выносить решения заочно, что ранее было возможно только при личной явке гражданина.

Кроме того, поправки наделяют военкоматы правом выдавать гражданам выписки из реестра воинского учета, в том числе в электронном формате. Получить выписку можно будет через портал «Госуслуги», сайт реестра повесток или при личном посещении МФЦ.

Олег Тихонов / realnoevremya.ru

Законопроект о круглогодичном призыве, внесенный в Госдуму в июне 2025 года председателем думского комитета по обороне Андреем Картаполовым и его первым заместителем Андреем Красовым, был принят в первом чтении в сентябре.

Несмотря на возможность проведения медосвидетельствования, психологического отбора и заседаний призывных комиссий в течение всего года, отправка призывников на службу по-прежнему будет осуществляться дважды в год: с 1 апреля по 15 июля и с 1 октября по 31 декабря.

В России продолжается осенняя призывная кампания. Срок службы по призыву останется прежним — 12 месяцев, а отправка призывников со сборных пунктов началась 15 октября 2025 года.



Рената Валеева