Отец Илона Маска прилетел в Казань
«Даже отец Илона Маска попробовал чак-чак. А ты?» — сообщила пресс-секретарь раиса Татарстана Лилия Галимова
Эррол Грэм Маск, отец американского миллиардера Илона Маска и предприниматель, посетил Казань с целью ознакомления с местными ИТ-парками.
