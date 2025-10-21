Новости общества

Отец Илона Маска прилетел в Казань

13:41, 21.10.2025

«Даже отец Илона Маска попробовал чак-чак. А ты?» — сообщила пресс-секретарь раиса Татарстана Лилия Галимова

Фото: Мария Зверева

Эррол Грэм Маск, отец американского миллиардера Илона Маска и предприниматель, посетил Казань с целью ознакомления с местными ИТ-парками.

— Даже отец Илона Маска попробовал чак-чак. А ты? Эррол Маск прилетел в Казань, — сообщила в своем Telegram-канале пресс-секретарь раиса Татарстана Лилия Галимова.

Рената Валеева

