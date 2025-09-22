В Минобороны рассказали, чего ждать от нового призыва с 1 октября

Военнослужащие не будут привлекаться к участию в выполнении задач СВО

Фото: Реальное время

Осенняя призывная кампания в России пройдет в плановом режиме с 1 октября по 31 декабря. Об этом сообщили в Минобороны.

Срок службы по призыву останется прежним — 12 месяцев, а отправка призывников со сборных пунктов начнется 15 октября 2025 года.

— Все призывники будут направлены для прохождения военной службы в пункты постоянной дислокации соединений и воинских частей только на территории Российской Федерации, — подчеркнули в Минобороны.

Военнослужащие, проходящие военную службу по призыву, не будут привлекаться к участию в выполнении задач СВО.



Осенняя призывная кампания будет проводиться с использованием государственной информационной системы «Единый реестр воинского учета». Эта база данных позволит военным комиссариатам поддерживать актуальность сведений о военнообязанных гражданах.

Олег Тихонов / realnoevremya.ru

Для оповещения призывников будут применяться электронные повестки, информация о которых будет вноситься в общедоступный реестр направленных повесток. В случае неявки без уважительной причины по истечении 20 дней к гражданину будут применяться временные ограничительные меры.

Уведомления о направлении электронной повестки и применении ограничительных мер будут направляться в личный кабинет гражданина на «Госуслугах». При этом юридическую силу сохранят и напечатанные повестки.

Решение о призыве на военную службу будет действительно в течение одного года со дня его принятия. Это означает, что, если гражданин, призванный на службу, не был направлен для ее прохождения в текущем призыве, он будет направлен в следующем.

Рената Валеева