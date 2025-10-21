Эксперт рассказал, за счет чего «Балтика» разгромила «Рубин» в Казани

Григорян считает «Балтику» лучшей командой РПЛ по умению ломать игру соперника

Фото: Динар Фатыхов

Российский тренер Александр Григорян рассказал, за счет чего «Балтика» разгромила «Рубин» в Казани. Встреча закончилась со счетом 3:0 в пользу калининградской команды.

Эксперт считает, что «Балтика» является лучшей командой Российской премьер-лиги (РПЛ) по умению ломать игру соперника.

— «Балтика» с огромным преимуществом лидирует в чемпионате по проценту выигранных единоборств в обороне. Эта команда невероятно хороша в том, чтобы ломать игру противника. Они разрушили игру всех топовых соперников, с которыми встретились в рамках РПЛ. Ведущие команды лиги думали только о том, как бы поднять голову в этих матчах. Талалаев лучше всех в стране готовит команду в функциональном плане. Отсюда же выигранные подборы и точные длинные передачи. Может, это и не искусство, какое можно увидеть в лучших играх ЦСКА и «Локомотива», но это качественное ремесло, — сказал Григорян «Матч ТВ».

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

«Балтика» занимает после 12 сыгранных туров пятое место в турнирной таблице с 23 очками. С начала чемпионата команда забила 18 голов и допустила лишь одно поражение. В прошлом сезоне калининградцы выиграли Первую лигу, досрочно вернувшись в РПЛ.

«Рубин» в текущем розыгрыше турнира идет седьмым с 18 очками. В следующем туре казанцы сыграют в гостях с «Краснодаром». Игра состоится 26 октября в 19.30 по московскому времени.

Зульфат Шафигуллин