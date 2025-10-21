Ввоз подержанных иномарок в Россию достиг двухлетнего рекорда

В преддверии введения новых правил расчета утильсбора в сентябре зафиксировали рекорд по объему ввоза подержанных авто

Фото: Рената Валеева

В преддверии введения новых правил расчета утилизационного сбора в России в сентябре зафиксирован рекорд по объему ввоза подержанных автомобилей. По данным «Автостата», в страну было ввезено 48,4 тыс. машин — самый высокий месячный показатель за последние два года. Почти все автомобили приобретались физлицами.

Ключевые данные и тенденции

Страны происхождения: на Японию пришлась доля в 39% импорта в начале осени (в июне — 48%). На втором месте — Южная Корея (22%), третья — Китай, чья доля выросла с 14 до 20%.

По брендам лидирует Toyota (19% от всего импорта подержанных автомобилей), далее идут Honda (15%), BMW, Kia и Volkswagen — в диапазоне 6—9%.

По моделям самыми популярными оказались Toyota Corolla и Honda Freed.

С января по сентябрь в Россию ввезено почти 323 тыс. легковых машин с пробегом — на 10% больше, чем за тот же период 2024 года.

Максим Платонов / realnoevremya.ru

До конца 2025 года в России планируется изменить механизм расчета утилизационного сбора — единовременного платежа для производителей, импортеров и физических лиц при ввозе автомобиля. Согласно проекту постановления Минпромторга:

физлица, ввозящие автомобили с двигателями мощнее 160 л.с., будут платить утильсбор по коммерческим ставкам;

при расчете окончательной суммы будет учитываться показатель мощности силовой установки.

Ожидалось, что нововведение вступит в силу с 1 ноября, однако первый вице‑премьер Денис Мантуров поручил Минпромторгу подготовить предложения по возможной отсрочке внедрения изменений.

Рената Валеева