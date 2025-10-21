Файзуллин и Песошин обсудили в Москве восстановление новых регионов

Внимание на встрече было уделено результатам работ в рамках шефской помощи, оказываемой Татарстаном городам Лисичанск и Рубежное

Фото: Михаил Захаров

В Москве состоялась рабочая встреча министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства России Ирека Файзуллина и премьер-министра Татарстана Алексея Песошина, на которой обсуждались вопросы инфраструктурного развития и восстановления новых регионов.

Внимание на встрече было уделено результатам работ в рамках шефской помощи, оказываемой Татарстаном городам Лисичанск и Рубежное (ЛНР). Стороны обсудили восстановление жилищного фонда и социальной инфраструктуры, а также отметили высокую приоритетность подготовки коммунального хозяйства, жилых и социальных объектов к осенне-зимнему периоду.

Согласно поручению президента, строительный и жилищно-коммунальный комплекс Татарстана принимает активное участие в восстановлении новых регионов и создании условий для их полной интеграции.

В ходе встречи также обсуждались ключевые вопросы реализации программ и проектов по линии Минстроя России, в том числе в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни» и подготовка к отопительному периоду 2025-2026 гг. в Татарстане.

Кроме того, стороны рассмотрели возможности развития коммунальной и транспортной инфраструктуры за счет средств механизмов государственной поддержки, включая инфраструктурные бюджетные кредиты и специальные казначейские кредиты. В текущем году с помощью ИБК в Татарстане запланировано реализовать 4 объекта, включая строительство крупной автомобильной дороги «Алексеевское — Альметьевск».

В фокусе внимания также находились планы и темпы строительства жилья в регионе. По данным первого замминистра строительства, архитектуры и ЖКХ РТ Дамира Шайдуллина, за девять месяцев текущего года в Татарстане построено 2,9 тыс. м².

Напомним, что в 2025 году Казань принимала X Всероссийский форум создания комфортной городской среды, где были подведены итоги Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды. От Татарстана шесть заявок стали победителями в этом конкурсе.

Рената Валеева