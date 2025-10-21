Новости общества

10:48 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

В Казани отключился светофор на перекрестке Декабристов — Тверской

09:25, 21.10.2025

Причиной стало плановое отключение электросетей, которое продлится до 19:00

В Казани отключился светофор на перекрестке Декабристов — Тверской
Фото: Мария Зверева

В Казани не работает светофор на перекрестке улиц Декабристов и Тверской. Причиной стало плановое отключение электросетей, которое продлится до 19:00.

Об этом сообщает пресс-служба Комитета по транспорту Казани.

скриншот с сайта 2ГИС

Напомним, что ранее, 17 октября, в Казани также отключался светофор на перекрестке улиц Глушко и Бигичева. Отключение длилось несколько часов.

Рената Валеева

Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube и «Дзене».

Общество Татарстан

Новости партнеров

Читайте также