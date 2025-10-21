В Казани отключился светофор на перекрестке Декабристов — Тверской
Причиной стало плановое отключение электросетей, которое продлится до 19:00
В Казани не работает светофор на перекрестке улиц Декабристов и Тверской. Причиной стало плановое отключение электросетей, которое продлится до 19:00.
Об этом сообщает пресс-служба Комитета по транспорту Казани.
Напомним, что ранее, 17 октября, в Казани также отключался светофор на перекрестке улиц Глушко и Бигичева. Отключение длилось несколько часов.
