17 октября в Казани отключили еще один светофор

11:09, 17.10.2025

В этот раз — на перекрестке ул. Глушко и ул. Бигичева

Фото: скриншот с сайта Яндекс.карты

17 октября в Казани отключили еще один светофор. Ранее это произошло на улице Азина, у дома №16. Об этом сообщил городской Комитет по транспорту в своем телеграм-канале.

Отключение произошло на перекрестке ул. Глушко — ул. Бигичева на несколько часов.

— Не работает светофор, отключение электросети до 12:30, — сказано в сообщении.

Наталья Жирнова

