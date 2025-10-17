17 октября в Казани отключили еще один светофор
В этот раз — на перекрестке ул. Глушко и ул. Бигичева
17 октября в Казани отключили еще один светофор. Ранее это произошло на улице Азина, у дома №16. Об этом сообщил городской Комитет по транспорту в своем телеграм-канале.
Отключение произошло на перекрестке ул. Глушко — ул. Бигичева на несколько часов.
— Не работает светофор, отключение электросети до 12:30, — сказано в сообщении.
