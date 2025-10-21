В Татарстане за сутки пожарные ликвидировали семь пожаров
Пожарные дважды привлекались к ликвидации последствий ДТП
За минувшие сутки, 20 октября, подразделения Государственной противопожарной службы Татарстана отреагировали на семь пожаров, из которых пять произошли в жилом секторе. Об этом сообщает МЧС по республике.
Помимо ликвидации пожаров, спасатели совершили 11 выездов по ложным вызовам, а также три раза выезжали для взаимодействия с другими службами.
Кроме того, пожарные дважды привлекались к ликвидации последствий ДТП.
ГПС Татарстана за прошедшие сутки, 19 октября, ликвидировали семь пожаров, пять из которых произошли в жилом секторе.
Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube и «Дзене».