В Татарстане за сутки пожарные ликвидировали семь пожаров

Пожарные дважды привлекались к ликвидации последствий ДТП

За минувшие сутки, 20 октября, подразделения Государственной противопожарной службы Татарстана отреагировали на семь пожаров, из которых пять произошли в жилом секторе. Об этом сообщает МЧС по республике.

Помимо ликвидации пожаров, спасатели совершили 11 выездов по ложным вызовам, а также три раза выезжали для взаимодействия с другими службами.

Кроме того, пожарные дважды привлекались к ликвидации последствий ДТП.

ГПС Татарстана за прошедшие сутки, 19 октября, ликвидировали семь пожаров, пять из которых произошли в жилом секторе.

Рената Валеева