В Татарстане за сутки пожарные ликвидировали семь пожаров
Спасатели совершили 19 выездов по ложным вызовам
Подразделения Государственной противопожарной службы Татарстана за прошедшие сутки, 19 октября, ликвидировали семь пожаров, пять из которых произошли в жилом секторе. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
Кроме того, пожарные совершили 19 выездов по ложным вызовам и три раза привлекались для взаимодействия с другими службами. Дважды сотрудники противопожарной службы выезжали на ликвидацию последствий ДТП.
На водных объектах происшествий за отчетный период не зафиксировано.
Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube и «Дзене».