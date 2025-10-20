В Татарстане за сутки пожарные ликвидировали семь пожаров

Спасатели совершили 19 выездов по ложным вызовам

Фото: Динар Фатыхов

Подразделения Государственной противопожарной службы Татарстана за прошедшие сутки, 19 октября, ликвидировали семь пожаров, пять из которых произошли в жилом секторе. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Кроме того, пожарные совершили 19 выездов по ложным вызовам и три раза привлекались для взаимодействия с другими службами. Дважды сотрудники противопожарной службы выезжали на ликвидацию последствий ДТП.

На водных объектах происшествий за отчетный период не зафиксировано.

Рената Валеева