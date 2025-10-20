Новости происшествий

11:48 МСК Все новости
Новости раздела
Происшествия

В Татарстане за сутки пожарные ликвидировали семь пожаров

09:29, 20.10.2025

Спасатели совершили 19 выездов по ложным вызовам

В Татарстане за сутки пожарные ликвидировали семь пожаров
Фото: Динар Фатыхов

Подразделения Государственной противопожарной службы Татарстана за прошедшие сутки, 19 октября, ликвидировали семь пожаров, пять из которых произошли в жилом секторе. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Кроме того, пожарные совершили 19 выездов по ложным вызовам и три раза привлекались для взаимодействия с другими службами. Дважды сотрудники противопожарной службы выезжали на ликвидацию последствий ДТП.

На водных объектах происшествий за отчетный период не зафиксировано.

Рената Валеева

Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube и «Дзене».

Происшествия Татарстан

Новости партнеров

Читайте также