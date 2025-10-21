Верховный суд РТ посадил на 20 лет «бригадира» казанского ОПС «Кинопленка»

В прениях сторона обвинения просила о 24 годах колонии строгого режима

Фото: Максим Платонов

15 лет находился в международном розыске, а сегодня получил 20 лет колонии строгого режима со штрафом 900 тысяч рублей. Только что Верховный суд Татарстана вынес приговор лидеру «Бригады Ильфатея» из казанского ОПС «Кинопленка» Эльфату Сунгатуллину, уточнили «Реальному времени» в пресс-службе суда.

В последнем слове фигурант просил судью об объективности.

В прениях гособвинитель Алсу Хабибуллина запрашивала для Сунгатуллина наказание в 24 года колонии строгого режима, считая доказанными обвинения в руководстве ОПС «Кинопленка» и бандой, а также покушении на убийство двух человек, двух кражах и незаконном обороте оружия.

Ирина Плотникова / realnoevremya.ru

Сам подсудимый после задержания и на судебном допросе вину отрицал. Заявлял, что никакого отношения к преступлениям «Кинопленки» не имел, хотя об обстоятельствах конфликта между другими лидерами этой группировки, известных как Афоня и Ташкент, был осведомлен. По версии Эльфата Сунгатуллина, в 90-е он был обычным коммерсантом — возил на продажу фрукты, потом стал заниматься мебелью... А к кровавым разборкам совсем не причастен.

Вчера, выступая с последним словом, он выразил надежду, что суд подойдет к делу объективно и во всем разберется.

О своем розыске, со слов Сунгатуллина, он не знал. Свое желание покинуть в Казань аккурат на старте расследования дела «Кинопленки» объяснял суду тем, что стал получать угрозы. В СК не исключают — если бы этот авторитет оказался на скамье подсудимых вместе с подельниками, то вполне мог получить и пожизненный срок. К слову, до суда дело беглого «бригадира» довел следователь 1-го отдела Следкома по РТ Айрат Гиниятуллин, который в настоящее время в составе группы занимается расследованием покушения на Ирину Шевыреву.

Максим Платонов / realnoevremya.ru

Напомним, заочное обвинение в тяжких преступлениях Сунгатуллину предъявили еще в 2008 году и тогда же объявили в международный розыск. А в ноябре 2023-го задержали в Ростове-на-Дону, где беглый авторитет проживал под чужим именем с гражданской женой и сыном. Говорит — работал, но официальных подтверждений тому нет. На момент задержания и ареста беглого авторитета обвиняли еще и в трех убийствах и похищении человека.

До суда в ноябре 2024-го его дело дошло по обвинениям в организации ОПС и банды, а также покушении на убийство двух человек на второстепенной дороге Зеленодольска, которое не было совершено лишь по одной причине — автомат у нападавшего заклинило. К слову, двух выживших при том покушении в суде допросить не удалось — скончались.

Также Сунгатуллину вменили две особо крупные кражи с территории компании «Тасма-Холдинг» в 2003 и 2005 годах, в частности, хищение титановых пластин весом 600 кг и оборудования — на сумму 2,3 млн рублей.