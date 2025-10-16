«Я был обычным коммерсантом»: для «бригадира» казанской ОПС «Кинопленка» запросили 24 года строгого режима

Процесс Верховного суда РТ над «беглым» Эльфатом Сунгатуллиным вышел на финишную прямую

Фото: Максим Платонов

Сегодня в Верховном суде Татарстана стартовали прения по уголовному делу Эльфата Сунгатуллина, который 15 лет находился в международном розыске.Теперь гособвинитель требует его посадки на 24 года, считая доказанными обвинения в руководстве ОПС «Кинопленка» и бандой, а также покушении на убийство двух человек, двух кражах и незаконном обороте оружия, — передает журналист «Реального времени».

При этом сроки давности по преступлениям 90-х годов не истекли. Как отмечала в своей речи гособвинитель Алсу Хабибуллина, на время розыска Сунгуталлина эти сроки были приостановлены. Гражданские иски к подсудимому никем не заявлялись.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Эльфат Сунгатуллин после задержания и на судебном допросе свою вину отрицал. Заявлял, что никакого отношения к преступлениям «Кинопленки» не имел, хотя об обстоятельствах конфликта между другими лидерами этой группировки, известных как Афоня и Ташкент, был осведомлен. По версии подсудимого, в 90-е он был обычным коммерсантом — возил на продажу фрукты, потом стал заниматься мебелью. А к кровавым разборкам совсем не причастен.

При этом свое желание покинуть Казань аккурат на старте расследования дела «Кинопленки» Сунгатуллин объяснил суду тем, что стал получать угрозы. На вопрос прокурора — откуда же взялось название банды «Бригада Ильфатея» в составе ОПС по имени Эльфата Сунгатуллина — обвиняемый ответить не смог.

Максим Платонов / realnoevremya.ru

Напомним, заочное обвинение в тяжких преступлениях Сунгатуллину предъявили еще в 2008 году и тогда же объявили в международный розыск. А в ноябре 2023-го задержали в Ростове-на-Дону, где беглый авторитет проживал под чужим именем с гражданской женой и сыном. Говорит, что работал, но официальных подтверждений тому нет. На момент задержания и ареста беглого авторитета обвиняли еще и в трех убийствах и похищении человека.

До суда в ноябре 2024-го его дело дошло по обвинениям в организации ОПС и банды, а также незаконном обороте оружия и покушении на убийство двух человек на второстепенной дороге Зеленодольска, которое не было совершено лишь по одной причине — автомат у нападавшего заклинило. К слову, двух выживших при том покушении в суде допросить не удалось — скончались.

Также Сунгатуллину по-прежнему вменяют две особо крупные кражи с территории компании «Тасма-Холдинг» в 2003-м и 2005-м, в частности хищение титановых пластин весом 600 кг и оборудования — на сумму 2,3 млн рублей.

Ожидается, что в понедельник суд предоставит слово защите.