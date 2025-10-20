Химфак МГУ перешел на дистант из-за угрозы кори

Переведены те студенты, у которых отсутствуют подтверждения о двукратной вакцинации против кори или о перенесенном ранее заболевании

Фото: Реальное время

Химфак МГУ временно перешел на дистанционный формат обучения из-за возможного случая заболевания корью. Соответствующий приказ был опубликован руководством вуза, сообщают РИА «Новости».

Согласно документу, на удаленный формат обучения переводятся те студенты, у которых отсутствуют подтверждения о двукратной вакцинации против кори или о перенесенном ранее заболевании. Для них будет организовано электронное обучение по основным и дополнительным образовательным программам.

Максим Платонов / realnoevremya.ru

При этом студенты и сотрудники университета, имеющие документальные подтверждения о вакцинации или перенесенной кори, смогут посещать занятия в очном формате.

Наталья Жирнова