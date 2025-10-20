На благоустройство парка и реки Меша в Пестрецах выделили 27 млн рублей

Работы выполняются в рамках народной программы «Единой России»

В селе Пестрецы продолжаются работы по благоустройству парка Молодоженов и набережной реки Меша. Работы выполняются в рамках народной программы партии «Единая Россия», сообщает пресс-служба представительства Татарстана.

На текущий момент в парке завершены основные работы по укладке брусчатки и монтажу инженерных систем для фонтана и освещения. Общая стоимость проекта благоустройства составляет 21 млн рублей, а его реализация рассчитана до 2026 года.

Параллельно ведутся работы по укреплению набережной реки Меша. Специалисты решают серьезную проблему: из-за сильного течения в русле образовалась глубокая яма до семи метров, а также появился искусственный остров из-за постоянных обвалов грунта.

— Мы убираем этот остров, чтобы восстановить естественное русло. Укрепление берегов Меши и противопаводковые мероприятия были включены в республиканскую программу. На первый этап этих работ в текущем году выделено 7,65 миллиона рублей, — рассказал секретарь Пестречинского местного отделения партии Раис Сулейманов.

В дальнейшем подрядчики приступят к укреплению противоположного берега, а в перспективе здесь появится новая прогулочная зона.

