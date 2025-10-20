В Челнах продают «Колесо обозрения» за 150 млн рублей

Объект находится на участке площадью 62 сотки с разрешенным использованием под развлекательные цели

В Набережных Челнах выставили на Avito на продажу популярный аттракцион «Колесо обозрения», расположенный в парке Победы. Стоимость его вместе с земельным участком составляет 150 млн рублей.

Объект находится на участке площадью 62 сотки с разрешенным использованием под развлекательные цели. Расположение в центре города на первой линии главного проспекта обеспечивает постоянный поток посетителей.

— В непосредственной близости, справа от «Колеса обозрения», строится «Центр общественного питания», сроки завершения строительных работ в декабре 2025 года. Современный комплекс кафе значительно увеличит трафик, — сказано в объявлении.

Рядом также находится земельный участок, где по решению инвестиционного совета при раисе Татарстана планируется возведение культурно-досугового объекта «Центр детского творчества».

Напомним, что около Куюков построят еще один коттеджный поселок на земле «Татфондбанка». Подробнее — в материале «Реального времени».

Наталья Жирнова