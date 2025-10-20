В Татарстане планируют увеличить выплаты опекунам до 8,6 тысячи рублей

Размер соцподдержки не пересматривался с 2013 года

В Татарстане планируют увеличить выплаты опекунам до 8,6 тысячи рублей. Об этом заявили в Минюсте Татарстана на заседании. На совещании обсудили проект закона о внесении изменений в Семейный кодекс республики.

По данным на июль 2025 года, в приемных семьях Татарстана воспитываются 1 788 детей. К 2026 году прогнозируется снижение этого показателя до 1 600 детей, из которых 230 относятся к наиболее уязвимым категориям.



С 2013 года размер выплат опекунам не пересматривался, несмотря на значительные изменения в экономической ситуации. В связи с этим предлагается увеличить ежемесячное пособие с 3 000 до 8 641 рубля.



Реализация законопроекта потребует дополнительных расходов бюджета республики в размере 189 млн рублей в 2026 году. Проект закона уже направлен в Госсовет республики.

Наталья Жирнова