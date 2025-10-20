Татарстан инвестировал 71,8 млрд рублей в экологию

За 7 лет были очищены водоемы в Лаишевском и Мамадышском районах, ликвидированы свалки в Нижнекамске, Мензелинске и Казани

За семь лет на защиту природы в Татарстане потратили 71,8 млрд рублей. Об этом сообщил министр экологии Татарстана Александр Шадриков на встрече с главами сельских поселений.

За этот период были очищены водоемы в Лаишевском и Мамадышском районах, ликвидированы свалки в Нижнекамске, Мензелинске и Казани. Также с 2025 года в республике стартовал новый экологический проект. Планируется очистить реки в Набережных Челнах и Казани, убрать загрязненные территории в Нурлате и Нижнекамске.

Министр обратил внимание на проблемы с водой в деревнях. Началось оформление документов на скважины, и главам поселений нужно следить за этим процессом. Во время беседы с главами Шадриков призвал местные власти активнее тратить деньги на экологию, которые поступают от экологических платежей, и напомнил о правилах обращения с мусором.

Напомним, что с начала года в Татарстане собрали 104 тонны электролома на утилизацию.



